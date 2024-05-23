Боевая работа расчёта 152-мм гаубицы Д-20 группировки войск «Север» по позициям ВСУ в Харьковской области.
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Боевая работа расчёта 152-мм гаубицы Д-20 группировки войск «Север» по позициям ВСУ в Харьковской области.
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