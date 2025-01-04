Автор: Илья Сергеев Проигнорировав строгий запрет властей, жители Крымского полуострова всё-таки развлекались новогодними салютами.
Китайские воздушные фонарики — секретное оружие крымских «ждунов»?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ренат
Доработать закон надо о салюте и фонариках. И привлекать по статье терроризм!!! Может тогда начнут думать...
Ответить
3 час.
М
ММ
При чем тут фонарики? Или стеклышки? Неважно, что и как делали. Важен результат. Если фонарик вредит действию ПВО, то карать надо не за фонарик, а за вредительство или диверсию! Те же стеклышки, например. Поставьте стекло возле нефтехранилища, оно взорвется, наказывать за стекло или за диверсию?
Ответить
3 час.
Andrew Fox
Жители Саратова просили спросить. Кто мешал до НГ?
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии