Китайские воздушные фонарики — секретное оружие крымских «ждунов»?

Доработать закон надо о салюте и фонариках. И привлекать по статье терроризм!!! Может тогда начнут думать...

М

ММ

При чем тут фонарики? Или стеклышки? Неважно, что и как делали. Важен результат. Если фонарик вредит действию ПВО, то карать надо не за фонарик, а за вредительство или диверсию! Те же стеклышки, например. Поставьте стекло возле нефтехранилища, оно взорвется, наказывать за стекло или за диверсию?