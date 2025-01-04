Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrew Fox
    Жители Саратова просили спросить. Кто мешал до НГ?Китайские воздушн...
  • Лавров
    Надо убирать противоречия, которые при капитализме неизбежны, мало того, они прорастают в геометрической прогрессии и..."У нас будут "Кро...
  • Валерий Чикунов
    Кстати у каждого врача есть прекрасные оружие - авторучка . Воткнул в глаз , по машонке пару ударов и вон выкинул из ..."Обесчестили!": п...

Китайские воздушные фонарики — секретное оружие крымских «ждунов»?

Китайские воздушные фонарики — секретное оружие крымских «ждунов»?

Автор: Илья Сергеев Проигнорировав строгий запрет властей, жители Крымского полуострова всё-таки развлекались новогодними салютами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ренат
Доработать закон надо о салюте и фонариках. И привлекать по статье терроризм!!! Может тогда начнут думать...
Ответить
3 час.
М
ММ
При чем тут фонарики? Или стеклышки? Неважно, что и как делали. Важен результат. Если фонарик вредит действию ПВО, то карать надо не за фонарик, а за вредительство или диверсию! Те же стеклышки, например. Поставьте стекло возле нефтехранилища, оно взорвется, наказывать за стекло или за диверсию?
Ответить
3 час.
Andrew Fox
Жители Саратова просили спросить. Кто мешал до НГ?
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх