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Милей американизирует Аргентину

Милей американизирует Аргентину

Правительство Хавьера Милея благодаря перезапуску политического кабинета и победам национальной футбольной сборной на мундиале вернуло формирование повестки дня в свои руки Фото: REUTERS Лидеры милеизма готовят сессию в Палату Депутатов, сессия в Сенате назначена на 16 июля (пакет поправок, направленный на защиту неприкосновенности частной собственности, и заполнение должностей в системе правосудия).

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