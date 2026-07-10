Милей американизирует Аргентину

Правительство Хавьера Милея благодаря перезапуску политического кабинета и победам национальной футбольной сборной на мундиале вернуло формирование повестки дня в свои руки Фото: REUTERS Лидеры милеизма готовят сессию в Палату Депутатов, сессия в Сенате назначена на 16 июля (пакет поправок, направленный на защиту неприкосновенности частной собственности, и заполнение должностей в системе правосудия).