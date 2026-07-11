Бывшие работники и инженеры Apple сливали коммерческие секреты OpenAI — теперь Apple подает в суд

На собеседованиях будущих работников просили демонстрировать CAD-файлы, прототипы и инженерную документацию по продуктам AppleApple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в систематическом использовании коммерческих тайн и конфиденциальной информации, полученной от бывших сотрудников Apple.
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