Бывшие работники и инженеры Apple сливали коммерческие секреты OpenAI — теперь Apple подает в суд

На собеседованиях будущих работников просили демонстрировать CAD-файлы, прототипы и инженерную документацию по продуктам AppleApple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в систематическом использовании коммерческих тайн и конфиденциальной информации, полученной от бывших сотрудников Apple.