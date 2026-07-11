iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Бывшие работники и инженеры Apple сливали коммерческие секреты OpenAI — теперь Apple подает в суд

Бывшие работники и инженеры Apple сливали коммерческие секреты OpenAI — теперь Apple подает в суд

На собеседованиях будущих работников просили демонстрировать CAD-файлы, прототипы и инженерную документацию по продуктам AppleApple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в систематическом использовании коммерческих тайн и конфиденциальной информации, полученной от бывших сотрудников Apple.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии