Михаил Ефремов после развода съехался с возлюбленной, которая моложе него на 20 лет

62-летний Михаил Ефремов, который в прошлом году вышел из колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом, после развода с Софьей Кругликовой съехался с актрисой театра "Современник", 42-летней Дарьей Белоусовой.
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