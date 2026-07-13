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SPLETNIK

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Михаил Ефремов после развода съехался с возлюбленной, которая моложе него на 20 лет

Михаил Ефремов после развода съехался с возлюбленной, которая моложе него на 20 лет

62-летний Михаил Ефремов, который в прошлом году вышел из колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом, после развода с Софьей Кругликовой съехался с актрисой театра "Современник", 42-летней Дарьей Белоусовой.

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