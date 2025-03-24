Как только начали рушиться населенные пункты вблизи Казачьей Локни, Малой Локни, большая часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала сразу же отступать из Курской области, попадая под удары российских подразделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии