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Военные ВС РФ рассказали о безуспешных попытках ВСУ скрыться из Курской области

Военные ВС РФ рассказали о безуспешных попытках ВСУ скрыться из Курской области

Как только начали рушиться населенные пункты вблизи Казачьей Локни, Малой Локни, большая часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала сразу же отступать из Курской области, попадая под удары российских подразделений.

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