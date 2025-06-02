В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 14 дней для многодетных родителей, документ оказался в распоряжении РИА Новости.