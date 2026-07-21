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ЦСКА не готов платить Даку больше 3 млн евро в год. Отступные за форварда «Рубина» – 11 млн евро (Иван Карпов)

ЦСКА не готов платить Мирлинду Даку больше трех миллионов евро в год. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

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