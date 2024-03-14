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Лавров наговорил лишнего: Западные послы объяснили, почему не явились в МИД РФ по первому требованию

Лавров наговорил лишнего: Западные послы объяснили, почему не явились в МИД РФ по первому требованию

Вчера 7,9K прочитали Совсем недавно в дипломатической сфере произошел случай, еще раз доказывающий, что политическое руководство западных государств не стремится выстраивать диалог с Российской Федерацией, решать вопросы о взаимных отношениях.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
У батьки Лукашенко все эти послы уже покинули бы территорию России.
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19 час.
Алекс Сэм
Я конечно не дипломат ни разу. Но почему эти послы ещё в России?
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26 мин.

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