Лавров наговорил лишнего: Западные послы объяснили, почему не явились в МИД РФ по первому требованию

Вчера 7,9K прочитали Совсем недавно в дипломатической сфере произошел случай, еще раз доказывающий, что политическое руководство западных государств не стремится выстраивать диалог с Российской Федерацией, решать вопросы о взаимных отношениях.
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