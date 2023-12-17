«Со мной он будет другим»: почему женщины выходят замуж за мужчин с сомнительной репутацией

Есть актеры, спортсмены и другие знаменитости, чьи имена часто мелькают в ток-шоу и новостях из-за постоянных скандалов: то на жену руку поднимет, то девушке изменит, то разводиться начнет максимально громко и некрасиво, с демонстрацией всего грязного белья.