В Панаме произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме, сообщило агентство EFE 10 октября со ссылкой на данные национальной системы гражданской защиты страны Sinaproc.
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