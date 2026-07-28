Тульскую область 28 июля накрыл ураган с падением 27 деревьев

Во вторник, 28 июля, на Тульскую область обрушился сильный дождь с усиленным ветром до 18 м/с. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, стихия привела к ряду происшествий в пяти муниципальных образованиях.
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