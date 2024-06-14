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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейпциг» за 10 млн евро подписал 18-летнего Уэдраого из «Шальке». Хавбека хотела «Бавария»

«Лейпциг» за 10 млн евро подписал 18-летнего Уэдраого из «Шальке». Хавбека хотела «Бавария»

18-летний полузащитник подписал 5-летний контракт. Ранее сообщалось о договоренности «Баварии» по трансферу Уэдраого за 15 млн евро.

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