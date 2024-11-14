Эксперта Коротченко напугало открытие американской базы ПРО в Польше

Аналитик считает, что подобные военные объекты могут нести ядерную угрозу для России.По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты "Томагавк" с ядерным боезарядом.