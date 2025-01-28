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Блог частного инвестора

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Спотовые цены на золото подскочили в январе на 4,4%

Спотовые цены на золото подскочили в январе на 4,4%

Инвесторы по всему миру, судя по всему, вкладывают свои средства в активы-убежища, такие как золото, как они делали и в предыдущем календарном году, поскольку новые опасения по поводу тарифных планов Дональда Трампа и завышенных оценок акций побуждают их выходить из рискованных активов в 2025 году, пишет издание Mint.

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