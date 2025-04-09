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Царьград

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"Русал" повысит зарплаты на 10%: более 6 млрд рублей на поддержку сотрудников

"Русал" повысит зарплаты на 10%: более 6 млрд рублей на поддержку сотрудников

С 1 мая "Русал" увеличит зарплаты на 10%, выделяя на это более 6 млрд рублей. Повышение затронет все категории работников российских предприятий компании, поддерживая их в сложных экономических условиях и способствуя профессиональному росту.

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