На протестах против роста цен во Франции задержали по меньшей мере 400 человек, сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чемпион мира сано...
- Мурашко заявил о ...
- Shaman: нельзя пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым