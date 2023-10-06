Diablo 4 в Steam, «Готика 2» на Switch, спин-офф Deep Rock Galactic, бета-тест Quidditch Champions…

Анонсирован спин-офф Deep Rock Galactic — роуглайтовая Rogue Core; Diablo IV выйдет в Steam, «Сезон Крови» стартует 17 октября; «Готика 2» появится на Nintendo Switch в ноябре; по неофициальным данным масштабный бета-тест Harry Potter: Quidditch Champions начнётся 6 октября; Commandos: Origins обзавелась первым видео; разработчики .
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