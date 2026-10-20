С 1 марта 2027 года в России официально начнет действовать понятие «стажерство». За новичком закрепят наставника, а его права будут под защитой Трудового кодекса.
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