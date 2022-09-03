Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 и связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане, когда день знаний стал для большинства днем траура и скорби.
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