Остин выразил главе минобороны Израиля возмущение ударом по колонне НКО

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел разговор с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом, во время которого выразил возмущение израильским ударом по колонне некоммерческой организации (НКО) "Всемирная центральная кухня".
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