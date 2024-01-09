Актер Смолкин нашел нужным заявить об исчезновении коренных москвичей

Актер Борис Смолкин родом из Сант-Петербурга. Не так давно артист поделился своим мнением о Москве. Смолкин признался, что в настоящее время он живет в своем родном городе, однако часто бывает в столице из-за гастролей.
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