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В России появились ГОСТы для умного дома

В России появились ГОСТы для умного дома

Умный многоквартирный дом (МКД) должен быть оснащен датчиками безопасности, фиксирующими движение, воспламенение и утечку газа (охранными и пожарными сигнализациями), приборами учета воды, газа и электроэнергии, а также системой ресурсосбережения, которая, например, при повышении температуры на улице будет «приглушать» батареи и наоборот.

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