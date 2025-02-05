В России появились ГОСТы для умного дома

Умный многоквартирный дом (МКД) должен быть оснащен датчиками безопасности, фиксирующими движение, воспламенение и утечку газа (охранными и пожарными сигнализациями), приборами учета воды, газа и электроэнергии, а также системой ресурсосбережения, которая, например, при повышении температуры на улице будет «приглушать» батареи и наоборот.