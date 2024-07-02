Депутата Курского горсобрания хотят спрятать от общественности в судебном споре

В Арбитражном суде Курской области она судится с ИП Валерием Борисовым. Шашенкова требует вывезти с территории «Калина-Ойл» наземные ёмкости для сжиженных углеводородных газов, так как ей не нравится, что они находятся рядом с её рестораном «Премьер».