В ДНР за сутки не зафиксировали ни одного обстрела со стороны ВСУ

Об этом сообщили в СЦКК На территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела со стороны военнослужащих украинской армии, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
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