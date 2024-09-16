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Никоненко высказался о новых попытках Галкина снять статус иноагента

Никоненко высказался о новых попытках Галкина снять статус иноагента

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко исполнил в кино порядка 250 ролей: сыграл шукшинских «чудиков» из народа в лентах «Странные люди», «Земляки», Гришку в «Дворянском гнезде» Андрея Кончаловского, Яшку в фильме Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», водителя Афонина в фантасмагории Вадима Абдрашитова «Парад планет».

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