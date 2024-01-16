ФИФА объявила Лионеля Месси лучшим игроком года

В Лондоне прошла торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси объявили победителем в номинации лучший игрок года, сообщил «Чемпионат».
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