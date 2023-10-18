«Хьюстон» проявляет интерес к Брогдону, Берксу и Хортон-Такеру

«Хьюстон» заинтересован в усилении состава за счет обмена. Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Рокетс» проявляют интерес к Малкольму Брогдону («Портленд»), Алеку Берксу («Детройт») и Тэйлену Хортон-Такеру («Юта»).
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