«Выпускник Гнесинки не остаётся без работы»: ректор академии — об истории вуза и его влиянии на мировую культуру

15 февраля 1895 года музыкальное училище Е. и М. Гнесиных открыло двери для первых учеников. Сегодня «Гнесинский дом» объединяет самый большой музыкальный вуз страны, школу для детей, два училища и лицей.
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