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Центробанк запустит линию поддержки для цифрового рубля. Регулятор ожидает массу запросов

Центробанк запустит линию поддержки для цифрового рубля. Регулятор ожидает массу запросов

Банк России намерен создать телефонную линию поддержки для клиентов, которые станут пользователями новой платформы цифрового рубляКак сообщает «Коммерсантъ», о планах запуска Центробанком телефонной линии поддержки для клиентов, которые будут пользоваться цифровыми рублями, свидетельствует запрос предложений по созданию «многоканального цифрового комплекса регистрации телефонных переговоров, организации приема звонков, их записи, использования и хранения записей в рамках запуска первой линии поддержки клиентов Банка России».

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