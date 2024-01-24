Центробанк запустит линию поддержки для цифрового рубля. Регулятор ожидает массу запросов

Банк России намерен создать телефонную линию поддержки для клиентов, которые станут пользователями новой платформы цифрового рубляКак сообщает «Коммерсантъ», о планах запуска Центробанком телефонной линии поддержки для клиентов, которые будут пользоваться цифровыми рублями, свидетельствует запрос предложений по созданию «многоканального цифрового комплекса регистрации телефонных переговоров, организации приема звонков, их записи, использования и хранения записей в рамках запуска первой линии поддержки клиентов Банка России».