За что еще будут лишать прав, авто опять дорожают. Главные события авторынка за неделю

Россияне назвали сумму, за которую они согласились бы приобрести автомобиль. Проведя анализ данных о посещении сервисных центров 24 тысячами китайских автомобилей, сеть Fit Service опубликовала статистику самых дорогих и самых дешевых в обслуживании «китайцев» в России.