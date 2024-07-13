За что еще будут лишать прав, авто опять дорожают. Главные события авторынка за неделю

Россияне назвали сумму, за которую они согласились бы приобрести автомобиль. Проведя анализ данных о посещении сервисных центров 24 тысячами китайских автомобилей, сеть Fit Service опубликовала статистику самых дорогих и самых дешевых в обслуживании «китайцев» в России.
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