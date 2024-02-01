Один из судей CAS выразил несогласие с решением по делу Валиевой

Судья поддержал позицию РУСАДА, что спортсменку стоит дисквалифицировать на два года. Один из представителей коллегии Спортивного арбитражного суда не согласился с итоговым вердиктом по делу Камилы Валиевой.
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