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Рубль возобновил падение. Курсы доллара и евро на 11 декабря

Российская валюта снова падает.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 декабря 2024 года, составляет 100,0324 рубля (прежнее значение – 99,3759 рубля), официальный курс евро — 106,2024 рубля (предыдущий показатель – 105,0996 рубля).

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