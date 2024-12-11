Рубль возобновил падение. Курсы доллара и евро на 11 декабря

Российская валюта снова падает.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 декабря 2024 года, составляет 100,0324 рубля (прежнее значение – 99,3759 рубля), официальный курс евро — 106,2024 рубля (предыдущий показатель – 105,0996 рубля).
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