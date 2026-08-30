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"У меня полились слёзы". Алина Загитова открыла свою школу фигурного катания в Казани

"У меня полились слёзы". Алина Загитова открыла свою школу фигурного катания в Казани

24-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова открыла школу своего имени на базе центра фигурного катания Татарстана.

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