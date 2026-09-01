Bloomberg: Состояние русских миллиардеров снизилось на $19,77 млрд

С начала 2026 года состояние русских миллиардеров уменьшилось на $19,77 млрд. Прохоров, Потанин, Усманов и Дуров значительно потеряли в капитале, в то время как Мордашов, Тимченко и другие увеличили своё состояние, согласно данным Bloomberg.