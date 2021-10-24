Быстров заявил о готовности возглавить московский «Спартак»

Москва, 25 октября. Бывшие футболисты «Спартака» Владимир Быстров и Максим Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ» обсудили результат игры 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой красно-белые проиграли «Зениту» с разгромным счетом.