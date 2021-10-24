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Быстров заявил о готовности возглавить московский «Спартак»

Быстров заявил о готовности возглавить московский «Спартак»

Москва, 25 октября. Бывшие футболисты «Спартака» Владимир Быстров и Максим Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ» обсудили результат игры 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой красно-белые проиграли «Зениту» с разгромным счетом.

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