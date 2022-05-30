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Тарасова прокомментировала призыв Кондратюка на срочную службу в спортроту ЦСКА

Тарасова прокомментировала призыв Кондратюка на срочную службу в спортроту ЦСКА

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре.

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