Тарасова прокомментировала призыв Кондратюка на срочную службу в спортроту ЦСКА

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре.