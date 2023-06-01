Рогов заявил, что киевский режим препятствует запуску Запорожской АЭС, угрожая ударами по объекту

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевский режим препятствует запуску Запорожской атомной электростанции, отмечая, что по объекту будут нанесены удары.
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