Аргументы недели

98 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Все главные вопросы в этом интервью подняты. Хотелось бы услышать  вразумительные ответы от  тех, кто  несет не размы...Военный инженер Т...
  • Дмитрий Фактурович
    Сломал бы шею, посмешил бы народ.Байден упал во вр...
  • Дмитрий Фактурович
    Конченый придурок Макрон все пытается надуть щеки.Макрон заявил, чт...

Рогов заявил, что киевский режим препятствует запуску Запорожской АЭС, угрожая ударами по объекту

Рогов заявил, что киевский режим препятствует запуску Запорожской АЭС, угрожая ударами по объекту

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевский режим препятствует запуску Запорожской атомной электростанции, отмечая, что по объекту будут нанесены удары.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх