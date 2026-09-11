DEA изъяло почти тонну метамфетамина в Техасе

В городе Макаллен, штат Техас, DEA изъяло около тонны метамфетамина из партии капусты. В операции участвовали HSI, ФБР и другие службы.
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