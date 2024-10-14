В Твери поймали хулигана, разбившего дверь автобуса битой

В Твери установили личность хулигана. Об этом 14 октября сообщили в УМВД России по Тверской области. 11 октября на остановке у дома №42 по Октябрьскому проспекту неизвестный разбил битой стекло двери автобуса, следовавшего по маршруту №15.
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