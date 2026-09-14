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«Важно не перепутать две вещи»: биотехнолог разобрала пользу и вред порошка моринги

«Важно не перепутать две вещи»: биотехнолог разобрала пользу и вред порошка моринги

Зеленый порошок моринги — продукт, который все чаще фигурирует в категории «здоровое питание». Его добавляют в смузи, каши и напитки.

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