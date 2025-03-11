Сотни человек пришли встретить Магомеда Анкалаева в аэропорту Махачкалы

TASS/AP/John Locher В аэропорту Махачкалы собрались сотни человек – все они пришли, чтобы встретить бойца Магомеда Анкалаева, который победил Алекса Перейру и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии