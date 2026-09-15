В ВсКО рассказали об интересе иностранной молодежи к казачеству

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Иностранная молодежь, представители которой собрались на Международном фестивале молодежи из 190 стран мира, интересуется казачеством, как элементом российской культуры, в частности, их привлекают традиционные ценности казаков и их история.
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