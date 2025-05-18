А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 18 мая в Брянске

А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 18 мая в БрянскеСегодня, 18 мая, небо словно решило устроить грандиозный водный фестиваль, и дождь льёт как из ведра, рисуя на лужах свои абстрактные картины.