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Селена Гомес попала под критику из-за пьянки

Селена Гомес попала под критику из-за пьянки

Поведение Селены Гомес продолжает вызывать множество вопросов и шокировать поклонников. Недавние события заставляют задуматься: не опасается ли певица рисковать своей жизнью и состоянием здоровья ради образа жизни, который она ведет? Селена страдает от редкого аутоиммунного заболевания — системной красной волчанки, и в 2017 году ей была сделана пересадка почки.

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