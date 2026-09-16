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Аргументы и Факты

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Минобороны: ВС РФ нанесли удары по порту Черноморск в Одесской области

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по порту Черноморск в Одесской области

Вооружённые силы РФ нанесли удары по порту Черноморск в Одесской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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