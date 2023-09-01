Путин пообещал обсудить с «Роскосмосом» расширение программы для школьников

Президент России Владимир Путин обещал обсудить с руководством «Роскосмоса» возможность расширения программы для молодых и успешных, в рамках которой школьники смогут на предприятиях госкорпорации, например, познакомиться с историей космоса.
Президент России Владимир Путин обещал обсудить с руководством «Роскосмоса» возможность расширения программы для молодых и успешных, в рамках которой школьники смогут на предприятиях госкорпорации, например, познакомиться с историей космоса.
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