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Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих

Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих во время допроса. Об этом в субботу, 2 декабря, стало известно на заседании Кировского районного суда Самары, где артисту избирают меру пресечения.

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