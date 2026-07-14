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Ростех

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Импортозамещенный вертолет Ми-171А3 получил разрешение на полеты в экстремальный мороз

Импортозамещенный вертолет Ми-171А3 получил разрешение на полеты в экстремальный мороз

Фото: «Вертолеты России» Росавиация выдала «НВЦ Миль и Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех) одобрение на полеты импортозамещенного вертолета Ми-171А3 при температурах до —50 градусов Цельсия.

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