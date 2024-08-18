Ортопед: собранный рюкзак не должен быть тяжелее, чем 10% от веса ребёнка

Полностью собранный рюкзак не должен быть тяжелее, чем 10% от веса ребёнка, подчеркнул в беседе с RT Андрей Пантелеев, врач — травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.
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