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Ортопед: собранный рюкзак не должен быть тяжелее, чем 10% от веса ребёнка

Ортопед: собранный рюкзак не должен быть тяжелее, чем 10% от веса ребёнка

Полностью собранный рюкзак не должен быть тяжелее, чем 10% от веса ребёнка, подчеркнул в беседе с RT Андрей Пантелеев, врач — травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.

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